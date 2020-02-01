Baskil'de tek katlı evde yangın - Son Dakika
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Baskil'de tek katlı evde yangın

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.

Baskil'de tek katlı evde yangın, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.

Resulkehya köyünde Şener Değer 'e (53) ait evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale sonucunda çıkan yangını söndürdü.

Elektirik kontağından çıktığı belirlenen yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

İtfaiye, Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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