Baskil'de tek katlı evde yangın - Son Dakika

Baskil'de tek katlı evde yangın
6 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:18 Kaynak: AA
Elazığ'ın Baskil ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.
Resulkehya köyünde Şener Değer 'e (53) ait evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale sonucunda çıkan yangını söndürdü.
Elektirik kontağından çıktığı belirlenen yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.
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