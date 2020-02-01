Baskil'de tek katlı evde yangın - Son Dakika

Elektirik kontağından çıktığı belirlenen yangın sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

Resulkehya köyünde Şener Değer 'e (53) ait evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale sonucunda çıkan yangını söndürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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