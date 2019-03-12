Baskil'de Tkdk Tarafından Bilgilendirme Toplantısı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından Türkiye'nin Kırsal Kalkınma Hamlesi (IPARD II) 5. başvuru çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından Türkiye'nin Kırsal Kalkınma Hamlesi (IPARD II) 5. başvuru çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıda konuşan TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Elazığ'ın bütün ilçelerini tek tek gezip, IPARD II 5. hibe programını anlattıklarını belirtti.



İlçe merkezlerinde tanıtım toplantılarının bitmesinin ardından köy toplantıları yapacaklarını ifade eden Yılmaz, Elazığ'a yatırım yapılması için çalıştıklarını dile getirdi.



Bugün Baskil'deki toplantıya yoğun katılım olduğunu aktaran Yılmaz, çiftçilerin sorularını cevaplandırdıklarını, onları yatırım yapmaları, üretime katılmaları için teşvik ettiklerini aktardı.



Yılmaz, inşallah Baskil'de bu çağrı döneminde yatırımlar olacağını anlatarak, "Baskil'de TKDK destekli yatırımlar var ancak bu işletmelerin sayısı artmalıdır." dedi.



-Toplantıya Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Müfit Erdem, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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