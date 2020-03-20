Baskil'de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde koronavirüse karşı önlemler artırıldı.

Baskil Belediyesi bu önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarını her sefer başında dezenfekte uygulamasını başlattı.

Ayrıca, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.