Baskil'de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Baskil'de toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde koronavirüse karşı önlemler artırıldı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde koronavirüse karşı önlemler artırıldı.
Baskil Belediyesi bu önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarını her sefer başında dezenfekte uygulamasını başlattı.
Ayrıca, hijyen çalışmalarının yanı sıra virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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