Son Dakika Haberleri: Baskil'de Typ Kurası Çekildi

Baskil'de Typ Kurası Çekildi

51 dakika önce

Baskil'de, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 60 kişi kura ile belirlendi.

Baskil'de Typ Kurası Çekildi, System.String[]
Baskil'de, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 60 kişi kura ile belirlendi.

Noter huzurunda Osman Benzeş Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kura sonucunda Baskil Belediyesinde 6 ay süreli olarak çalışacak 16 erkek ve 44 kadın tespit edildi.

Kuraya katılan Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, belediye olarak istihdamın önünü açtıklarını belirterek, "Baskil'de işsizlik sorununa çözüm bulmak için çalışıyoruz. Önümüze gelen her fırsatı da vatandaşlarımız için değerlendiriyoruz. İşe alınan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:03 Kaynak: AA

İŞKUR, Baskil, Güncel
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