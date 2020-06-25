Baskil'de yangınlara karşı uyarı - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yangınlara karşı vatandaşları uyardı.



Akmurat yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle vatandaşların olası risklere karşı daha dikkatli olması için çağrıda bulundu.

Özellikle piknik ve mesire alanlarında yakılan mangal ateşlerine karşın dikkatli olmak gerektiğini kaydeden Akmurat, kontrollü yakılmayan veya söndürülmeyen mangal ateşlerinin tehlikeli sonuçlar oluşturabildiğini bildirdi.

Rasgele atılan sigara izmaritleri, çevreye bırakılan cam şişe ve benzer cisimlerin yangınlara sebep olabildiğini bildiren Akmurat, vatandaşların bu konuda bilinçli davranmalarını beklediklerini aktardı.