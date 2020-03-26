Baskil'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Baskil'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
6 saat önce
Baskil 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
Baskil 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
Baskil Kaymakamlığında, kurum temsilcilerinin katılımıyla Baskil Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı yapıldı.
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptığı konuşmada, ekiplerin vatandaşların gıda, ilaç, banka ve resmi işlemler gibi ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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