Baskil'de yatılı Kur'an kursu yapılıyor
1 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yatılı erkek Kur'an kursu binasının yapımına başladı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:12 Kaynak: AA
'ın Baskil
ilçesinde yatılı erkek Kur'an kursu binasının yapımına başladı.
İlçe Müftüsü Ömer Aydın
, kurs binasının yapımı için geçen yıl çalışmalara başladıklarını belirtti.
Hayırsever bir vatandaşın arsa bağışında bulunduğunu ifade eden Aydın, "İnşaat çalışmalarına başladık. Toplam 4 kattan oluşacak binada inşallah hafızlar yetiştireceğiz. 70 öğrenci kapasitesi ile bölgemize hizmet vereceğiz. Şimdilik emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul eylesin." dedi.
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