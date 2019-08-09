Son Dakika Haberleri: Baskil'de yatılı Kur'an kursu yapılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Baskil'de yatılı Kur'an kursu yapılıyor

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yatılı erkek Kur'an kursu binasının yapımına başladı.

Baskil'de yatılı Kur'an kursu yapılıyor, System.String[]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yatılı erkek Kur'an kursu binasının yapımına başladı.
İlçe Müftüsü Ömer Aydın, kurs binasının yapımı için geçen yıl çalışmalara başladıklarını belirtti.
Hayırsever bir vatandaşın arsa bağışında bulunduğunu ifade eden Aydın, "İnşaat çalışmalarına başladık. Toplam 4 kattan oluşacak binada inşallah hafızlar yetiştireceğiz. 70 öğrenci kapasitesi ile bölgemize hizmet vereceğiz. Şimdilik emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul eylesin." dedi.
Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt
Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil'de yatılı Kur'an kursu yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]