Son Dakika Haberleri: Baskil'de yatırımlar ele alındı
Son Dakika Güncel Baskil'de yatırımlar ele alındı

Baskil'de yatırımlar ele alındı

1 saat önce

Baskil ilçesinde yatırım değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Baskil'de yatırımlar ele alındı, System.String[]

Baskil ilçesinde yatırım değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapılan toplantıda ilçede yapılan yatırımlar ile ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 2019 yılında yapılan yatırımları görüştüklerini belirterek, "Yapılacak olan çalışmaların belirlenmesi açısından toplantımızın verimli geçtiğine inanıyorum." dedi.

Toplantıya Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Özel İdare Müdürü Mustafa Erbay, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Jandarma Yüzbaşı Komutanı Ali Erol, Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey de katıldı.

Fethi Sekin, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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