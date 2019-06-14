Baskil'de yıl sonu sergisi
1 saat önce
Baskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Baskil
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:50 Kaynak: AA
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin
Kültür Merkezinde açılışı gerçekleşen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, sergideki el emeği göz nuru ürünlerin çeşitliliğinin büyük beğeni topladığını belirterek, serginin 3 gün boyunca açık olacağını söyledi.
Kursiyerlerin yıl boyunca emek verdiği ürünlerin görücüye çıkmasının yıl içerisinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Ergen, "Sergide emeği geçen idareci, öğretmen, usta öğretici, personel ve kursiyerlerimize teşekkür ederim." dedi.
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