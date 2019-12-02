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Baskil'de yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Baskil'de yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Gece başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Muhtemel sis ve kar yağışına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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