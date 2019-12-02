Baskil'de yılın ilk karı yağdı

Muhtemel sis ve kar yağışına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Gece başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

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