Baskil'de yılın ilk karı yağdı
6 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yılın ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yılın ilk karı yağdı.
Gece başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Muhtemel sis ve kar yağışına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.
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