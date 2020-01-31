Baskil'de yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Baskil'de yoğun kar yağışı

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe ve köylerinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sürüyor.

Yetkililer, don ve tipi olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ, Baskil, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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