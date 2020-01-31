Baskil'de yoğun kar yağışı - Son Dakika

Baskil'de yoğun kar yağışı
6 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe ve köylerinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sürüyor.
Yetkililer, don ve tipi olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
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