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Baskil'de yol ve alt yapı yenileme çalışmaları

7 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yol ve alt yapı yenileme çalışmaları sürüyor.

Baskil'de yol ve alt yapı yenileme çalışmaları, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yol ve alt yapı yenileme çalışmaları sürüyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişimi için her mahalleye hizmet sunduklarını belirterek, bu kapsamda Nazaruşağı Mahallesinde geciken alt yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Mahalledeki atık su ve içme suyu borularının yenilendiğini ifade eden Akmurat, sokaklara 5 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini dile getirdi.

Akmurat, 90 yıllık mahallenin temel sorunu olan alt yapı ve çevre düzenlemesini yaptıklarını aktararak, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

İhsan Akmurat, Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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