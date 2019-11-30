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Baskil'de yön tabelaları asıldı

6 saat önce

Baskil ilçesinde Karakaya Barajı Gölü kıyısında bulunan Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonunun yön tabelaları asıldı.

Baskil'de yön tabelaları asıldı, System.String[]

Baskil ilçesinde Karakaya Barajı Gölü kıyısında bulunan Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonunun yön tabelaları asıldı.

Valilik tarafından Baskil ilçesinde bulunan Karaleylek ve Saklıkapı kanyonlarına dönük levhalandırma ve yön tabelası çalışmaları yapıldı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, ilçe sınırları içerisinde bulunan doğa harikası kanyonların turizme kazandırmak için Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla Karaleylek ve Saklıkapı kanyonlarına gidilecek yollarda levhalandırma ve yön tabelası yapılmasını sağladıklarını söyledi.

Murat, "Kanyonlar Elazığ'ın ve ilçemizin tanıtımında, turizm sektörünün gelişimi açısından oldukça önemlidir. Ziyarette gelecek olan doğa tutkunları yön tabelaları sayesinde rahatlıkla kanyonlara ulaşacaktır." dedi.

Karakaya Barajı, Oktay Kaldırım, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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