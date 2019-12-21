Baskil'den Diyarbakır annelerine destek - Son Dakika

Baskil'deki bazı sivil toplum örgütü temsilcileri Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan aileleri, Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşları ziyaret etti.

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, annelere destek için geldiklerini belirterek, "Yürekleri evlat acısıyla yanan haykırışları vicdan sahibi herkeste yankı bulan bu yürekli annelere Baskil ilçesinden destek olmaya çalıştık. Evlatlarını teröre kaptıran ve yürekleri yanan bu annelerin dayanışması, birlikleri, dirayetleri terörün sonunu getirecektir." ifadelerini kullandı.