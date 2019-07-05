Son Dakika Haberleri: Baskil'e tam donanımlı ambulans
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Baskil'e tam donanımlı ambulans

28 dakika önce

Baskil ilçesinde tam donanımlı ambulans hizmete girdi.

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Baskil ilçesinde tam donanımlı ambulans hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Baskil İlçe Entegre Hastanesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimine verilen tam donanımlı yeni ambulans vatandaşların hizmetine sunuldu.
İlçe Entegre Hastane Müdürü Mahmut Belhan, daha iyi hizmet verebilmek için tam donanımlı yeni ambulansı hizmete sunduklarını belirterek, "Yeni tam donanımlı ambulansla vakalara ulaşım daha kolay olacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Baskil, Güncel
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