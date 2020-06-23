Baskil'e yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası yapılacak - Son Dakika

Baskil ilçesine yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası yapılacak.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, mevcut hükümet konağı ile belediye binasının eski yapı olması dolayısıyla ihtiyaçlara cevap vermediğini söyledi.

Yakında ihalesi yapılacak hükümet konağı ve belediye hizmet binasının konvansiyonel kalıp sistemiyle inşa edileceğini aktaran Akmurat, "Emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, il milletvekillerimize ve AK Parti İl Başkanımıza teşekkür ederim." dedi.