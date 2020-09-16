Baskil'e yeni hükümet konağı yapılılıyor - Son Dakika

Baskil ilçesine yeni hükümet konağı yapılıyor
Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İçişleri Bakanlığınca yaptırılacak Baskil Hükümet Konağı ve Belediye hizmet binasının ihalesi 28 Mayıs 2020'de gerçekleştirildiğini, yüklenici firmanın Baskil'e gelerek çalışmalara başladığını söyledi.
Baskil'in çehresinin bu binalar sayesinde değişeceğini ve vatandaşa sunulan hizmetlerin daha kaliteli olacağını belirten Yılmaz, inşaat çalışmalarının 500 günde tamamlanacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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