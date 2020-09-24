Baskil Emniyet Amiri Murat Demir göreve başladı - Son Dakika

Baskil İlçe Emniyet Amiri Komiser Murat Demir görevine başladı.

İlçe Emniyet Amiri Komiser Ali Öner'in tayin olmasının ardından bu göreve Demir, atandı.

Mersin, Kastamonu ve Hatay'da görev yaptıktan sonra 2020 atama döneminde Baskil İlçe Emniyet Amiri olarak görevine atandığını aktaran Demir, "Vatandaşlarımınız huzuru ve güvenliği için daima göreve hazırız. Nerede olursak olalım bizler vatandaş odaklı hizmet ediyoruz." dedi.