Baskil HEM'de maske üretimi - Son Dakika

Baskil HEM'de maske üretimi
6 saat önce
Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde maske üretimine başlandı.
Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde maske üretimine başlandı.
Baskil Kaymakamlığı desteği ile gönüllülük esasına göre, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen maskeler ilçede kaymakamlığa teslim edilecek.
Müdür Yusuf Ergen, kursiyerlerin salgınla mücadeleye destek için maske ürettiğini işaret ederek, "Her dönem her koşulda ülkemizin varlığına birliğine destek olan Türk kadını koronavirüsü ile mücadele için yine işbaşında." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:18 Kaynak: AA
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