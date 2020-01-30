Baskil ilçesinde depremden etkilenen çocuklara destek - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremden etkilenen çocuklara psikososyal desteği verildi.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları ile Yeryüzü Doktorları Derneği gönülleri, Psiko-Sosyal Destek Programı kapsamında Baskil ilçesine bağlı Kayabeyli köyünde çalışma yaptı.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler yapan uzmanlar, çocuklarla oynadı ve çeşitli hediyeler verdi.

Kayabeyli köyü Muhtarı Rıfat Bozaba, yaptığı açıklamada, çocukların deprem psikolojisini atlatmaları için düzenlenen etkinliklerine önemine değinerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.