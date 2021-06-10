Baskil'in Konacık köyündeki bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tekin, evin kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, "En büyük tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Köy muhtarı Ali Rıza Tekin, köyde yaşayan Nedim Gökhan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını belirterek, yangının Baskil Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldüğünü söyledi.

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