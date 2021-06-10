Baskil'in Konacık köyündeki bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık köyünde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Köy muhtarı Ali Rıza Tekin, köyde yaşayan Nedim Gökhan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını belirterek, yangının Baskil Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldüğünü söyledi.
Tekin, evin kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, "En büyük tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.
Kaynak: AA
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