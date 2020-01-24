Baskil Kaymakamı Murat'a ziyaret - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mustafa Gür ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Kaymakam Murat, ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, Kaymakamlık olarak sporun gelişmesine ve ilçede başarılı sporcuların yetişmesine destek verdiklerini söyledi.

"Gençlerimizin sporda iyi noktalara gelmesini amaçlıyoruz." diyen Murat, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Gür de, "İlçelerde son zamanlarda turnuva ve sportif etkinliklerin zayıflamasına üzülüyoruz. Yerel yöneticileri ziyaret ederek amatör sporlar konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz." dedi.