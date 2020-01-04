Baskil Kaymakamı Murat Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baskil Kaymakamı Murat Açıklaması - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Murat Açıklaması

6 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Ülkemizin gönlünde taht kurmuş kahraman polis şehit Fethi Sekin'i seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

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Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Ülkemizin gönlünde taht kurmuş kahraman polis şehit Fethi Sekin'i seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Murat, yayımladığı mesajda, şehit Sekin'in ülkenin sahipsiz olmadığını tek başına gösterdiğini kaydetti. Murat, şunlara yer verdi:

"Ülkemizin gönlünde taht kurmuş kahraman polis şehit Fethi Sekin'i seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehit Fethi Sekin ülkemizin gurur kaynağıdır. Ülkemizde ayrı bir cesaret enerjisi oluşturdu. Vatan için göz kırpmadan tereddüt etmen can verileceğini bizlere gösterdi. Bu vesile, bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diler, ailelerine sabırlar diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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