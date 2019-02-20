Baskil Kaymakamı Murat, Baskil Şafakspor'un Antrenmanını İzledi

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Şafakspor Kulübünü ziyaret ederek, futbolcuların halı sahadaki antrenmanını izledi.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Şafakspor Kulübünü ziyaret ederek, futbolcuların halı sahadaki antrenmanını izledi.



Baskil Şafakspor Kulüp Başkanı Mahmut Hükümoğlu yaptığı açıklamada, Kaymakam Murat'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Bu ziyaretin gençler için moral olduğunu dile getiren Hükümoğlu, Kaymakam Murat'a teşekkür etti.



Kaymakam Murat da, ilçedeki tek futbol takımı olan Şafakspor Kulübünü ve futbolcularını ziyaret ettiklerini, gençlerin azimlerini gördüklerini belirtti.



Kurum olarak üzerlerine düşen desteği vereceklerini dile getiren Murat, Baskil Şafakspor'a başarı diledi.

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