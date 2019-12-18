Baskil Kaymakamı Murat feribotlarla ilgili incelemelerde bulundu - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İmikuşağı köyündeki feribotlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Kaymakam Murat, Battalgazi Atabey iskelesi ile Baskil Şehit Fethi Sekin feribot iskele alanı arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribotları yerinde incelediklerini söyledi.

Ulaşım aksaklıklarının yaşanmaması için çalışmalar yapacaklarını dile getiren Murat, Baskil ile Malatya arasında her gün düzenli olarak seferlerin yapıldığı feribotlarla ilgili yetkililerden bilgi de aldıklarını belirtti.

Kaymakam Murat'a incelemeleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol da eşlik etti.