Son Dakika Haberleri: Baskil Kaymakamı Murat'tan bayram mesajı
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Baskil Kaymakamı Murat'tan bayram mesajı

10 dakika önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Murat'tan bayram mesajı, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Murat mesajında bayramların birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı özel günler olduğunu bildirdi.
Ramazan Bayramının insanlığa, ülkeye ve halka barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Murat, bu duygularla vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını belirtti.
Murat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömür dilediğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel
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