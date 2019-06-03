Baskil Kaymakamı Murat'tan bayram mesajı
10 dakika önce
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Baskil
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, Ramazan Bayramı
dolasıyla mesaj yayımladı.
Murat mesajında bayramların birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı özel günler olduğunu bildirdi.
Ramazan Bayramının insanlığa, ülkeye ve halka barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Murat, bu duygularla vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını belirtti.
Murat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömür dilediğini kaydetti.
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