Son Dakika Haberleri: Baskil Kaymakamı Murat'tan Miraç Kandili Mesajı

Baskil Kaymakamı Murat'tan Miraç Kandili Mesajı

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Murat'tan Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Murat mesajında, üç aylar içerisinde idrak edilecek mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

"Miraç, yüce Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufkudur. Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur." ifadelerini kullanan Murat, tüm vatandaşların Miraç Kandilini tebrik ettiğini, bu gecede yapılan duaların İslam aleminin kardeşlik, birlik, dirlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını temenni ettiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:00 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Miraç Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:02:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil Kaymakamı Murat'tan Miraç Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]