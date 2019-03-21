Baskil Kaymakamı Murat'tan Okul Müdürleri ile Toplantı
35 dakika önce
Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, okul müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Baskil
Kaymakam Oğuz Cem Murat
, okul müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantı Kaymakamı Murat başkanlığında yapıldı.
Murat yaptığı konuşmada, ilçedeki eğitim öğretim durumunu değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirterek, öğrenciler ve okullar için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini, eğitimde kaliteyi geliştirme konusunda okul müdürleri ile istişarede bulunduklarını söyledi.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, şube müdürleri, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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