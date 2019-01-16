Baskil Kaymakamı Murat'tan Okul Ziyareti
1 saat önce
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl ve İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi ile gerçekleştirdiği ziyarette Murat, okul müdürü Bünyamin Güneş'ten eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.
Kaymakam Murat, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Eğitim kalitesinin yükselmesinde öğretmenlerin önemine işaret eden Murat, "Baskil'in eğitim kalitesini sizler arttıracaksınız. Biz de sizlerin ihtiyacını karşılayacağız. Okulunuz gayet güzel, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak