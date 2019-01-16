Son Dakika Haberleri: Baskil Kaymakamı Murat'tan Okul Ziyareti

Baskil Kaymakamı Murat'tan Okul Ziyareti

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Murat'tan Okul Ziyareti, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl ve İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi ile gerçekleştirdiği ziyarette Murat, okul müdürü Bünyamin Güneş'ten eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Murat, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim kalitesinin yükselmesinde öğretmenlerin önemine işaret eden Murat, "Baskil'in eğitim kalitesini sizler arttıracaksınız. Biz de sizlerin ihtiyacını karşılayacağız. Okulunuz gayet güzel, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:18:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil Kaymakamı Murat'tan Okul Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]