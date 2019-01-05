Son Dakika Haberleri: Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat Açıklaması

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat Açıklaması

1 saat önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Yiğit şehit Fethi Sekin ülkemizin sahipsiz olmadığını bir kez daha düşmanlara gösterdi.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat Açıklaması, System.String[]
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Yiğit şehit Fethi Sekin ülkemizin sahipsiz olmadığını bir kez daha düşmanlara gösterdi." dedi.

Kaymakam Murat, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine saldırısında, polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğünü anımsatarak, şehidin memleketi Baskil'de hüznün hakim olduğunu belirtti.

"Hepimizin yüreği yanıyor. Kabri başında anma programı düzenledik ve burada halkımızın birlikteliğini görüyoruz. Yiğit şehit Fethi Sekin ülkemizin sahipsiz olmadığını bir kez daha düşmanlara gösterdi." diyen Murat, ülkenin böyle birlikteliklere ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Murat, "Bu birlik beraberliği şehit polis Fethi Sekin gibi kahramanlara borçluyuz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok şükür ki Fethi Sekin gibi yiğit kahramanlarımız var. Aile efradına sabırlar dilerim. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:14 Kaynak: AA

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