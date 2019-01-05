Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat Açıklaması
1 saat önce
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Yiğit şehit Fethi Sekin ülkemizin sahipsiz olmadığını bir kez daha düşmanlara gösterdi.
Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, "Yiğit şehit Fethi Sekin
ülkemizin sahipsiz olmadığını bir kez daha düşmanlara gösterdi." dedi.
Kaymakam Murat, 5 Ocak 2017'de PKK
'lı teröristlerin İzmir
Adliyesine saldırısında, polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğünü anımsatarak, şehidin memleketi Baskil'de hüznün hakim olduğunu belirtti.
"Hepimizin yüreği yanıyor. Kabri başında anma programı düzenledik ve burada halkımızın birlikteliğini görüyoruz. Yiğit şehit Fethi Sekin ülkemizin sahipsiz olmadığını bir kez daha düşmanlara gösterdi." diyen Murat, ülkenin böyle birlikteliklere ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Murat, "Bu birlik beraberliği şehit polis Fethi Sekin gibi kahramanlara borçluyuz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok şükür ki Fethi Sekin gibi yiğit kahramanlarımız var. Aile efradına sabırlar dilerim. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:14 Kaynak: AA
Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi
Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız