Okul müdürü ile de görüşen Kundakçı, okulla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Kundakçı, yeni hizmete açılan okulu ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Ömer Tuğrul, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baskil Kaymakamı Kundakçı Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

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