Baskil Kaymakamı Kundakçı Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, yeni açılan Baskil Anadolu Lisesini ziyaret etti.
TOKİ tarafından inşa edilen Baskil Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim döneminde hizmete açıldı.
Kaymakam Kundakçı, yeni hizmete açılan okulu ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Okul müdürü ile de görüşen Kundakçı, okulla ilgili bilgi aldı.
Ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Kundakçı, onlara başarı diledi.
Kaymakam Kundakçı'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl da eşlik etti.
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