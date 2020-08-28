Baskil Kaymakamı Yılmaz'a, Muhtarlar Derneğinden ziyaret - Son Dakika

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, yeni göreve başlayan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı Balıbey, ziyaretin ardından gazetecilere, Yılmaz'a hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını söyledi.
Balıbey, şunları kaydetti:
"Muhtar arkadaşlarla ilçemize kaymakam olarak atanan Mahmut Sami Yılmaz beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, ilçemizin kalkınması için fikir alışverişinde bulunduk.
Sayın kaymakamımıza, yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarında başarılar dileriz."
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:03 - Kaynak: AA
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