Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan 10 Kasım mesajı

10.11.2020 12:29
Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kaymakam Yılmaz mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını bildirdi.

10 Kasım'ın millet için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği bir gün olduğuna işaret eden Yılmaz, "Aziz milletimiz hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilkelerini, aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır. Vefatının 82. yıl dönümünde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Sami, 10 Kasım, Baskil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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