Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan Hacıuşağı köyüne ziyaret - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Hacıuşağı köyünü ziyaret etti.

Köyde vatandaşlarla görüşen Yılmaz, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, köyleri ziyaret ederek, yapılacak çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Köylülerin taleplerini dinlediklerini ifade eden Yılmaz, "Amacımız bütün vatandaşlarımıza ulaşmak ve köylere hizmeti yerine getirmek. Hacıuşağı köyünde içme suyu projesini inceledik. İmkan dahilinde diğer köyleri de ziyaret etmeye çalışacağız." dedi.

Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Murat Demir de eşlik etti.