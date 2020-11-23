Baskil Kaymakamı Yılmaz'dan Yaylanlı köyüne ziyaret - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yaylanlı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, köyleri ziyaret ederek hem yapacakları çalışmaları bizzat yerinde görme fırsatı bulduklarını hem de vatandaşlarla buluşup onların taleplerini ve isteklerini dinlediklerini söyledi.

Köyde görüşmeler yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Toprak kaymaları sebebiyle her sene bir kaç kez kapanan köy yolu Özel İdare ekiplerince özverili çalışma neticesinde kalıcı bir çözüme kavuşuyor. Yol çalışmasını yerinde inceledik. Böylesine zor zeminde çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Amiri Murat Demir de eşlik etti.