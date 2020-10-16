Baskil Kaymakamı Yılmaz, din görevlileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, din görevlileri ile bir araya geldi.

Kaymakamı Yılmaz, Baskil Müftülüğünde Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda personel ile görüştü.

Toplumda din görevlilerinin önemine değinen Yılmaz, "Din görevlilerimiz, günümüzde ve geleceğimizin inşasında önemli bir rolü üstlenmektedir. Bugün Müftülük personelimizle bir araya gelerek, ilçemizdeki ve köylerimizdeki camilerimizin durum değerlendirmesini yaptık, yapılacak çalışmaları istişare ettik. Dinimizin hakikatlerini öğreten din görevlilerimizin yeri bizde ayrıdır." dedi.