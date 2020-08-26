Baskil Kaymakamı Yılmaz, feribot iskelesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil İmikuşağı köyündeki feribot iskelesinde inceleme yaptı.

Kaymakam Yılmaz beraberinde Baskil İl Genel Meclis üyesi Mithat Gündüz iskeledeki görevlilerden yürütülen hizmetler konusunda bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Battalgazi Atabey İskelesi ile Baskil Şehit Fethi Sekin Feribot İskele arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribotlarda aksaklık yaşanmaması için çalışma yürüttüklerini belirterek, bölgedeki köy yollarının da yenileneceğini kaydetti.