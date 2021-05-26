Baskil Kaymakamı Yılmaz, inşası süren emniyet lojmanında inceleme yaptı - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yapımı süren emniyet lojmanında inceleme yaptı.
İlçede Elazığ Caddesinde inşa edilen 16 daireden oluşan Baskil Emniyet Lojmanının inşasında sona yaklaşıldı.
Kaymakam Yılmaz, geçen yıl yapımına başlanan emniyet lojmanlarında son kontrolleri yaptıklarını söyledi.
Binadaki eksiklikler ve çevre düzenlemesinin kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Yılmaz, lojmanı en kısa sürede personelin hizmetine sunacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
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