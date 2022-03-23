Baskil Kaymakamı Yılmaz, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Baskil Kaymakamı Yılmaz, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

23.03.2022 16:03
Baskil Kaymakamı Yılmaz, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Orman İşletme Şefliğini ziyaret ettiYılmaz, gerçekleştirdiği ziyarette Orman İşletme Şefi Cihan Hoşoğlu ile görüştü.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyarette Orman İşletme Şefi Cihan Hoşoğlu ile görüştü.

Hoşoğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, orman alanlarının korunmasının ve genişletilmesinin önemine değindi.

Yılmaz, "Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız. Tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artırmasını temenni ediyorum." dedi.

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Baskil Kaymakamı Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı Baskil Kaymakamı Yılmaz, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı

Mahmut Sami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil Kaymakamı Yılmaz, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti - Son Dakika


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