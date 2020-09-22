Baskil Kaymakamı Yılmaz, yüz yüze eğitim alan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, öğrencileri ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl ile okulları gezen Kaymakam Yılmaz, sosyal mesafe kuralına uyarak ilkokul 1'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, onlara çeşitli hediyeler verdi.

7 okulda 92 öğrencinin ilkokula başladığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın programına göre öğrenciler bu hafta 1 gün okula gelecek, 28 Eylül'den itibaren ise bir grup Pazartesi-Salı diğer grup ise Perşembe-Cuma günleri okula gelecek. Çarşamba günü ise temizlik günü olacak. Eğitimin ilk gününde Atatürk İlkokulu'ndaki 1.sınıf öğrencileri ile bir araya geldik ilk gün heyecanını paylaştık."