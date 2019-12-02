Baskil Kaymakamlığından öğrencilere gezi

Elazığ'ın Baskil Kaymakamlığınca düzenlenen geziye katılan öğrenciler Karakaya Baraj gölü kıyısında bulunan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarını görme fırsatı buldu.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerindeki Akuşağı ve Kumlutarla arasında bulunan 9 milyon yıl öncesine ait Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarını öğrencilerle gezdiklerini söyledi.

Gençlere bölgenin doğal güzelliklerini gezdirmek ve tanıtmak istediklerini dile getiren Murat, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.