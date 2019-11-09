Son Dakika Haberleri: Baskil Meslek Yüksek Okulundan öğrencilere teknik gezi
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Baskil Meslek Yüksek Okulundan öğrencilere teknik gezi

6 saat önce

Baskil Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarımı Programı öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi.

Baskil Meslek Yüksek Okulundan öğrencilere teknik gezi, System.String[]

Baskil Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarımı Programı öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Altınova Orman Fidanlığına düzenlenen geziye katılan öğrenciler mesleki uygulama dersi kapsamında fidan üretim tekniğiyle ilgili uygulama yaptı.

Baskil Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi Dr. Aytül Yıldırım, bahçe tarımı programı bölümünde okuyan öğrencilerin uygulamaları yerinde görmeleri açısından teknik geziler düzenlediklerini söyledi.

Bu tür gezilerin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından verimli olduğunu anlatan Yıldırım, Altınova Orman Fidanlık sahasında seralar hakkında öğrencilere bilgi verildiğini kaydetti.

Altınova, Elazığ, Baskil, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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