Baskil Meslek Yüksekokulu, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Baskil Meslek Yüksekokulu, sokak hayvanlarını unutmadı
23.01.2021 14:49
Elazığ Fırat Üniversitesine bağlı Baskil Meslek Yüksekokulu çalışanları sokak havanları için yiyecek bıraktı.
Elazığ Fırat Üniversitesine bağlı Baskil Meslek Yüksekokulu çalışanları sokak havanları için yiyecek bıraktı.
Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle çalışma arkadaşlarıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar ile sokak hayvanları için yerleşke içerinde uygun yerlere yiyecek bıraktıklarını söyledi.
Bulut, "Ayrıca yaşanan aşırı dondan dolayı bazı barınaklar kontrol edilerek hayvanlar için su kapları ve yiyecek bıraktık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
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