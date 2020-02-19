Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tahliye edildi - Son Dakika

Baskil ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tahliye edildi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boşaltıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, bakanlıkça yapılan incelemeler sonucunda orta hasarlı olarak tespit edilen okulda eğitim öğretimin gerçekleştirilemeyeceğinin belirlendiğini söyledi.

Öğrencilerin ikinci döneme Baskil Vakıfbank Ortaokulunun binasında devam edeceğini kaydeden Karayıl, "Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, 24 Şubat'tan itibaren öğleden sonra eğitim verilecektir. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması dileğiyle tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.