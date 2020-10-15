Baskil MYO Müdürlüğüne Prof. Dr. Niyazi Bulut atandı - Son Dakika

Fırat Üniversitesine Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Bulut atandı.

Müdür Bulut yaptığı açıklamada, yeni görevine atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Bundan sonra bize düşen görev, Baskil Meslek Yüksekokulu'nu bir adım daha ileriye taşımak gayreti olacaktır.'" dedi.

Hedeflerinin gerekli bilgilerle donanmış, uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmektir olduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Baskil Kaymakamlığımız, Baskil Belediyemiz ve ilçemizin diğer yöneticileri, okulumuz kadroları ile koordinasyon içerisinde ilçemizi kalkındırmak ve ülkemize ekonomik katkı sağlayabilmek için yoğun bir gayret içerisinde olacağız."