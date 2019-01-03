Son Dakika Haberleri: Baskil Şafak Sporlu Eski Futbolculardan Takıma Malzeme Yardımı

Baskil Şafak Sporlu Eski Futbolculardan Takıma Malzeme Yardımı

49 dakika önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde amatör grupta mücadele eden Baskil Şafak Spor'un eski futbolcuları takıma malzeme yardımında bulundu.

Baskil Şafak Sporlu Eski Futbolculardan Takıma Malzeme Yardımı, System.String[]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde amatör grupta mücadele eden Baskil Şafak Spor'un eski futbolcuları takıma malzeme yardımında bulundu.

Baskil Şafak Spor Kulübü Başkanı Mahmut Hükümoğlu, Baskil sevdalısı eski oyuncuların takımı unutmadıklarını belirterek, vefa göstererek takıma forma, eşofman, krampon, top ve dizlik gibi malzeme yardımı yaptıklarını belirtti.

Hükümoğlu, Murat Solmaz'a ve Baskil Şafak Spor'un eski oyuncularına bu örnek davranışından dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Spor malzemeleri Baskil Şafak Spor Kulübüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Elazığ, Baskil, Güncel
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