Baskil Şafak Sporlu Eski Futbolculardan Takıma Malzeme Yardımı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde amatör grupta mücadele eden Baskil Şafak Spor'un eski futbolcuları takıma malzeme yardımında bulundu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde amatör grupta mücadele eden Baskil Şafak Spor'un eski futbolcuları takıma malzeme yardımında bulundu.



Baskil Şafak Spor Kulübü Başkanı Mahmut Hükümoğlu, Baskil sevdalısı eski oyuncuların takımı unutmadıklarını belirterek, vefa göstererek takıma forma, eşofman, krampon, top ve dizlik gibi malzeme yardımı yaptıklarını belirtti.



Hükümoğlu, Murat Solmaz'a ve Baskil Şafak Spor'un eski oyuncularına bu örnek davranışından dolayı teşekkür ettiğini aktardı.



Spor malzemeleri Baskil Şafak Spor Kulübüne teslim edildi.

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