Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Alaattin Dündar atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Alaattin Dündar atandı - Son Dakika

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Alaattin Dündar atandı

6 saat önce

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne atanan Alaattin Dündar göreve başladı.

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Alaattin Dündar atandı, System.String[]

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne atanan Alaattin Dündar göreve başladı.

Dündar yaptığı açıklamada, düşük faizli kredilerle çiftçiye her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, "Çiftçilere tarımsal ve hayvansal ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerimiz düzenli şekilde devam edecek." dedi.

Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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