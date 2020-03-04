Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Alaattin Dündar atandı - Son Dakika

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Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Alaattin Dündar atandı
6 saat önce
Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne atanan Alaattin Dündar göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne atanan Alaattin Dündar göreve başladı.
Dündar yaptığı açıklamada, düşük faizli kredilerle çiftçiye her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, "Çiftçilere tarımsal ve hayvansal ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerimiz düzenli şekilde devam edecek." dedi.
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