Son Dakika Haberleri: Baskil Tarım Kredi Kooperatifine Teşekkür Belgesi

Baskil Tarım Kredi Kooperatifine Teşekkür Belgesi

2 saat önce

Baskil Tarım Kredi Kooperatifine teşekkür belgesi verildi.

Baskil Tarım Kredi Kooperatifine Teşekkür Belgesi, System.String[]
Baskil Tarım Kredi Kooperatifine teşekkür belgesi verildi.

Baskil Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Müfit Erdem yaptığı açıklamada, geçen yıl gayretli ve başarılı çalışmalar gerçekleştiren personeli tebrik etti.

Yıl sonunda başarılı bir tahsilat dönemi geçirdiklerini belirten Erdem, çiftçilere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erdem, şöyle konuştu:

"2018 yılı itibarıyla genel ve cari yıl tahsilat oranını yüzde 100 yapan kooperatiflere teşekkür belgesi veriliyor. Bu kapsamda bize de teşekkür belgesi verildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:09 Kaynak: AA

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