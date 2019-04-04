Baskil Ziraat Odası'ndan Teknik Gezi
1 saat önce
Baskil ilçesinde Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır'a teknik gezi düzenledi.
Baskil
ilçesinde Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır
'a teknik gezi düzenledi.
Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, Diyarbakır'da 10. Orta Doğu
Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarına muhtar ve çiftçilerle katılım sağladıklarını söyledi.
Baskil'in verimli arazilerinde hem tarım ve hayvancılık açısından hem de tarıma dayalı sanayi açısından büyük potansiyelin mevcut olduğunu kaydeden Zilayaz, "Kamu, özel sektör ve toplum iş birliği içinde çalışarak bu potansiyeli üretime dönüştürülebiliriz. Bu amaçla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunuyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:50 Kaynak: AA
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