Baskılara Daha Fazla Dayanamadı

ALMAN Futbol Federasyonu DFB) Başkanı Reinhard Grindel beklenen kararı verdi.

ALMAN Futbol Federasyonu DFB) Başkanı Reinhard Grindel beklenen kararı verdi. ve görevindein istifa etti. 57 yaşındaki DFB Başkanı, istifa kararını az önce duyurdu. Grindel 2016 yılında alternatifsiz olarak DFB Başkanlığına aday olmuş ve seçilmişti.



İSTİFASI BEKLENİYORDU



Grindel'i istifaya taşıyan son olay ise aldığı pahalı hediye saat oldu. DFB eski Başkanı'nın Ukrayna'lı işadamı ve eski Federasyon Başkanı Grigori Surkis'den pahalı saat hediye aldığı ortaya çıkmıştı. Değeri en az beş rakamlı sayılarla ifade edilen pahalı saati kabul eden Grindel, saati hediye aldığına ilişkin DFB yönetimine ise bilgi vermediği belirlenmişti. Grindel, Ukrayna'lı Surkis'den pahalı saati yaklaşık 18 ay önce doğum günü hediyesi olarak aldığı öğrenildi. Grindel, gazetecilerin pahalı saatle ilgili sorularına da ne yazılı ne de sözlü cevap vermemiş, suskunluğunu korumuştu.



78 BİN EURO



Grindel ile Surkis, UEFA'da birlikte delege olarak da bu yılın şubat ayına kadar görev yapmıtı. Grindel'in DFB'ye bağlı bir kuruluşun denetleme kurulu üyeliği karşılığında yıllık 78 bin euro maaş aldığı da önceki gün ortaya çıkmıştı. Haksız kazanç nedeniyle Grindel büyük eleştiriler almıştı. Alman kamuoyu, adı skandallara karışan Grindel'in istifasını bekliyordu. Hırisityan Demokrat Birlik (CDU) Partisi üyesi Grindel, Federal Meclis milletvekilliği de yapmıştı. Aadı skandallara karışan Grindel, son günlerde etkinliklerde de yer almıyordu.



ÖZİL İLE GÜNDOĞAN'I HEDEF YAPTI



Yönetime geldiğinden beri imza attığı skandallarla anılan Grindel, Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmelerini eleştirmiş, basına verdiği demeçle iki yıldız futbolcuyu hedef tahtası yapmıştı. Grindel'in konuyla ilgili yaptığı eleştiriden sonra Özil ile Gündoğan, ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. İki futbolcu sahaya her çıktıklarından ırkçılar tarafından ıslıklanıp hakarete uğramıştı. Kendisine yönelik ırkçı saldırıların artması üzerine Mesut Özil, Grindel'i sert dille eleştirerek Alman milli takım formasını bir daha giymeyeceğini duyurmuştu. Grindel, yaşanan krizi iyi yönetmemekle suçlanmıştı. Grindel milli takım teknik direkötrü Joachim Löw'ün Boateng, Hummels ve Müller'i milli takıma almamasını da eleştirmiş, Löw'ün tutumunu eleştirmişti. Ancak bir gün sonra geri adım atmıştı.



LAHM VE METZE



Grindel'den boşalan DFB Başkanlığı için iki eski milli futbolcunun adı öne çıkıyor. Başkanlık için adı geçenlerden biri Almanya'nın 2014 yılında Brezilya'da kazandığı Dünya Şampiyonası'nda takım kaptanı olan Philipp Lahm, diğeri ise eski milli futbolcu 38 yaşındaki Christoph Metzelder. Özellikle Metzelder'in şansı daha yüksek görünüyor. DFB seçim yapana kadar başkanlığı daha önce olduğu gibi yine geçici olarak Rainer Koch ve Reinhard Rauball ortak yürütecek. İki isim 2015 yılının kasım ayında Wolfgang Niersbach'ın istiffa etince başkanlık yapmıştı.

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